Šarec: Kdorkoli bo predsednik DeSUS, bo moj partner

Ljubljana, 15. januarja - Premier Marjan Šarec je v pogovoru za Odmeve TVS zanikal vpletanje v predkongresno dogajanje v DeSUS. Kot je dejal, sam nima favorita za prvaka DeSUS, saj to ni njegova stranka. "Kdorkoli bo izvoljen, bo moj partner in to ne sme vplivati na delo vlade," je povedal. Ugibanja, da se Karlu Erjavcu maje ministrski stol, pa je označil za špekulacije.