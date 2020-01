Zvezni sodnik blokiral Trumpov ukaz o oviranju nameščanja beguncev

Washington, 16. januarja - Ameriški zvezni sodnik Peter Messitte je v sredo ustavil uveljavitev izvršnega ukaza predsednika ZDA Donalda Trumpa, da lahko zvezne države in lokalne oblasti blokirajo prihod beguncev na njihova območja. Administracijo so tožile tri nacionalne agencije za preseljevanje beguncev v ZDA in sodnik je mnenja, da imajo prav.