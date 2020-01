V ZDA pred stoletjem začela veljati prohibicija

New York, 16. januarja - Pred sto leti je 17. januarja v ZDA stopil v veljavo 18. amandma k ameriški ustavi, ki je prepovedal proizvodnjo, transport in prodajo alkoholnih pijač. Amandma so ukinili leta 1933 z 21. amandmajem. V 13 letih je na račun prepovedi obogatelo veliko kriminalcev, Američani pa se alkoholu niso odpovedali, čeprav so ga uživali manj in dražjega.