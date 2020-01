Majhne olimpijske igre, a pravi boji, solze sreče in žalosti

Lozana, 16. januarja - Za mladimi športniki je prvi teden tekmovanj na tretjih zimskih olimpijskih igrah mladih. V olimpijski prestolnici Lozani in na okoliških prizoriščih so bili okronani novi mladinski olimpijski prvaki. Mladi so prvič izkusili, kako je tekmovati na velikem tekmovanju, odgovarjati na vprašanja novinarjev ter kako je zmagati in izgubiti.