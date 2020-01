Vlada tudi o politiki štipendiranja do leta 2024

Ljubljana, 16. januarja - Na današnji seji bo vlada med drugim obravnavala politiko štipendiranja za obdobje 2020-2024 in predlog novele uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav. Na dnevnem redu seje je tudi predlog uredbe o pripravi kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.