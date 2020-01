Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je premier Marjan Šarec zavrnil možnost padca manjšinske vlade, o možnosti prodaje Mercatorjevih delnic na dražbi in o Milku Šparembleku, ki je postal dobitnik Prešernove nagrade. Pisale so tudi o kritiki centra Simona Wiesenthala glede razveljavitve obsodbe generala Leona Rupnika.