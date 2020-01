Borrell v prihodnjih tednih na obisk v Prištino in Beograd

Bruselj/Priština/Beograd, 15. januarja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes v telefonskih pogovorih s kosovskim in srbskim predsednikom Hashimom Thacijem in Aleksandrom Vučićem potrdil, da bo v prihodnjih tednih obiskal Prištino in Beograd. Zagotovil je odločenost, da si želi rešiti spor med državama, so sporočili iz Bruslja.