Ljubljana, 15. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,53 odstotka in se ustavil pri 973,79 točke. Med blue chipi prve kotacije so največji padec zabeležile Petrolove delnice, največjo rast pa delnice Zavarovalnice Triglav. Najprometnejše so bile tudi danes Krkine delnice.