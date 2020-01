Na Rogli v soboto že osmič zbor najboljših deskarjev

Zreče, 15. januarja - Naslednja postaja najboljših deskarjev in deskark na snegu bo v soboto Rogla, ki bo tekmo svetovnega pokala gostila že osmič. Organizatorji kljub letošnjim slabšim in nič kaj zimskim pogojem na progi Jasa znova pričakujejo več kot 160 tekmovalk in tekmovalcev iz 25 držav, ki se bodo znova merili v paralelnem veleslalomu.