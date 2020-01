Pes je ostal ob poškodovanem lastniku do prihoda reševalcev

Kranj, 15. januarja - Policija preklicuje iskanje Roka Puclja, ki so ga pogrešali od torka popoldne, ko je sestopil z Blegoša. Našli so ga poškodovanega, s helikopterjem so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Ob lastniku so našli tudi njegovega psa, ki je bil nepoškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.