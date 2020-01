Bruselj, 15. januarja - Evropska komisija je izbrala 20.000 mladostnikov, starih 18 let, ki bodo lahko med 1. aprilom in 31. oktobrom z vozovnico DiscoverEU odkrivali Evropo, so sporočili v Bruslju. Med njimi je tudi 108 Slovencev. Nov krog prijav bodo odprli v prvi polovici leta.