Bank of America z upadom dobička

New York, 15. januarja - Druga največja ameriška banka Bank of America je v zadnjem lanskem četrtletju ustvarila sedem milijard dolarjev (okoli 6,3 milijarde evrov) čistega dobička, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju predlani. V celotnem 2019 je čisti dobiček dosegel 27,4 milijarde dolarjev in bil medletno nižji za 2,5 odstotka.