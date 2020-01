OZS tudi v 2020 s pričakovanji do države

Ljubljana, 15. januarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je zadovoljna z letom 2019, v katerem je med drugim obeležila 50 let delovanja in povečala število članov. Tudi v letu 2020 pa od države pričakuje spremembe, ki bi olajšale delo malega gospodarstva, med drugim pri regresnih zahtevkih, birokratskih ovirah ter zaposlovanju in upokojevanju.