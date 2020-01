Vodilni v Novi KBM ne priznavajo krivde za sporne hrvaške posle

Maribor, 15. januarja - Na mariborskem sodišču so danes izpeljali štiri od skupaj 11 predobravnavnih narokov zoper nekdanje vodilne v Novi KBM, med drugim nekdanjega prvega moža banke Matjaža Kovačiča in druge vpletene v domnevno sporne posle s hrvaškimi nepremičninami. Štirje takratni uslužbenci banke so krivdo zavrnili, direktorja njihove hrvaške družbe pa ni bilo.