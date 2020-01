Židan, Šarec in Florjančič o položaju sodstva

Ljubljana, 15. januarja - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič se je danes srečal s predsednikom DZ Dejanom Židanom in predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Namen srečanja je bil med drugim iskanje skupnih poti za še učinkovitejše delovanje sodstva in razreševanje vprašanj, ki zadevajo položaj sodstva in sodnikov v naši državi, so sporočili z vrhovnega sodišča.