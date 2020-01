Zvezdniki tenisa na dobrodelnem dogodku za Avstralijo zbrali tri milijone evrov

Melbourne, 15. januarja - Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in Američanka Serena Williams so bili glavne zvezde dobrodelnega ekshibicijskega turnirja pred odprtim prvenstvom Avstralije. Skupaj so pomagali zbrati 3 milijone evrov za prizadete v obširnih avstralskih požarih.