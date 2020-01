V Berlinu se začenja Zeleni teden

Berlin, 16. januarja - V Berlinu se danes s slovesnostjo ob odprtju začenja 85. izvedba mednarodnega sejma za kmetijstvo, prehrano in vrtnarstvo Zeleni teden. Prevladujoče tematike letos so podnebne spremembe oz. trajnostna pridelava, ohranjanje naravnih virov in okolju prijazna kmetijska proizvodnja. Sejma se tudi letos z razstavnim prostorom udeležuje Slovenija.