Za inovativna podjetja v srednji in vzhodni Evropi dodatnih 500 milijonov evrov

Ljubljana, 15. januarja - Evropski investicijski sklad (EIF) in Unicredit sta za 500 milijonov na eno milijardo evrov povečala garancijo InnovFin za inovativna majhna in srednje velika podjetja, ki je namenjena lažjemu dostopu do financiranja teh podjetij v devetih državah, tudi Sloveniji. Na ta način bo podpora zagotovljena 1300 majhnim in srednje velikim podjetjem.