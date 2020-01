Ukrepi EU po mnenju revizorjev prispevali k večji energijski učinkovitosti izdelkov

Luxembourg, 15. januarja - Ukrepi EU za okoljsko primerno zasnovo in nalepke o energijski učinkovitosti so prispevali k večji energijski učinkovitosti izdelkov, ugotavljajo revizorji Evropskega računskega sodišča. Vendar pa revizorji opozarjajo, da je prišlo do pomembnih zamud, proizvajalci in trgovci pa ne izpolnjujejo vseh zahtev iz uredbe, so sporočili s sodišča.