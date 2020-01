Mojstrovine evropskega slikarstva na ogled na Kitajskem

Peking, 16. januarja - Mojstrovine evropskega slikarstva iz zbirke Muzeja umetnosti v Indianapolisu so na ogled v Muzeju Guangdong v mestu Guangzhou na Kitajskem. Razstava z naslovom Od Rembrandta do Moneta: 500 let evropskega slikarstva iz zbirke Clowes in Muzeja umetnosti v Indianapolisu med drugim vključuje dela Tiziana, Rubensa, Rembrandta, Goye, Gauguina in Moneta.