V Cerkvenjaku z razvojem ustavili odseljevanje

Cerkvenjak, 18. januarja - V Občini Cerkvenjak v osrčju Slovenskih goric so v zadnjih letih uspeli temeljito preoblikovati krajevno središče. Med drugim so zgradili športni center in vrtec ter verjetno tudi s tem uspeli ustaviti odseljevanje iz teh krajev. "V 21 letih obstoja naše občine smo naredili velik razvojni preboj," je za STA povedal župan Marjan Žmavc.