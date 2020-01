Počivalšek ponudil podporo albanski turistični skupnosti po nedavnem potresu

Ljubljana, 15. januarja - Delegacija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je pod vodstvom ministra Zdravka Počivalška udeležila regionalnega turističnega vrha v Albaniji, ki je bil posvečen solidarnosti in trajnosti. Počivalšek je obisk namenil krepitvi odnosov in po nedavnem potresu ponudil podporo albanski turistični skupnosti, so sporočili z ministrstva.