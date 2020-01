Rokometaši želijo biti "zlatanati" tudi v Malmöju

Göteborg, 15. januarja - Slovenski rokometaši so z odliko opravili prvi del naloge na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Göteborgu so padli Poljaki, Švedi in Švicarji, v drugi del tako prenašajo dve točki. V Malmöju, ki bo med 17. in 22. januarjem gostil drugo poglavje letošnjega rokometnega Eura, želijo še naprej biti "zlatanati".