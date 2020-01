Cene nafte navzdol

Singapur, 15. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Vlagatelji dvomijo, da bo podpis prvega dela trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, največjima porabnicama nafte na svetu, res povečal povpraševanje. ZDA nameravajo namreč še vsaj do sklenitve drugega dela sporazuma ohraniti obstoječe carine na kitajsko blago.