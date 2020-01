Juventus ostal brez Demirala do konca sezone

Torino, 15. januarja - Branilec italijanskega nogometnega prvaka Juventusa Merih Demiral je na kliniki v Avstriji uspešno prestal operacijo poškodovane vezi in meniskusa levega kolena. Okrevanje turškega reprezentanta po operaciji pa bo predvidoma trajalo od šest do sedem mesecev, so sporočili iz tabora Juventusa.