Poleg Slovencev bodo dve točki naprej nesli še Avstrijci in Norvežani

Göteborg, 14. januarja - Na moškem evropskem prvenstvu v rokometu so danes v skupinah B, D in F s tretjo tekmo končali prvi del prvenstva. V drugi del tekmovanja bodo po dve točki nesle reprezentance Avstrije, Norveške in Slovenije, ki so si s tremi zmagami priigrali prvo mesto. Avstrijci so v tretji tekmi premagali še Makedonce, Norvežani Portugalce in Slovenci Švicarje.