Hokejisti Olimpije zmagoviti niz podaljšali na enajst tekem

Ljubljana, 14. januarja - Hokejisti SŽ Olimpije so zabeležili enajsto zaporedno zmago v alpski ligi in skupno šestindvajseto v enaintridesetih nastopih, tako da so tri tekme pred koncem rednega dela na pragu osvojitve prvega startnega mesta za končnico. Tokrat so v Tivoliju nadigrali Bregenzerwald s 7:2 (1:1, 3:1, 3:0).