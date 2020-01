V Strasbourgu za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma in aktivnejšo vlogo EU

Strasbourg, 14. januarja - Ob trenutnih napetostih med ZDA in Iranom je ključno ohraniti jedrski sporazum z Iranom, EU pa mora v regiji imeti aktivnejšo vlogo, so se danes v razpravi v Strasbourgu strinjali visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski poslanci. Borell je izpostavil tudi nujnost ustavitve nasilja v Iraku.