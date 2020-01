Evropske borze okoli izhodišč; dražja nafta, evro cenejši

London/Frankfurt/Pariz, 14. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes trgovanje sklenili blizu izhodiščnih vrednosti. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji unovčevali dobičke iz preteklih dni. Njihova pozornost bo v sredo usmerjena v Belo hišo, kjer bodo ZDA in Kitajska le podpisale prvi del trgovinskega sporazuma. Nafta se je danes podražila, evro pa pocenil.