Zaradi nezgode v Leku na Prevaljah evakuirali dopoldansko izmeno

Prevalje, 14. januarja - V obratu družbe Lek na Prevaljah se je nekaj po 11. uri zgodila nezgoda, zaradi katere se je v ozračje sprostila manjša količina plina klora. Aktivirani so bili gasilci, iz proizvodnje so evakuirali vse sodelavce, proizvodnja v popoldanski izmeni pa že normalno obratuje, so za STA pojasnili v Leku. Dve osebi sta poiskali zdravniško pomoč.