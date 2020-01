V Kopru moški poskusil oropati zlatarno

Koper, 14. januarja - V Kopru je moški danes popoldne poskušal oropati zlatarno. Osebi v prodajalni je moški zagrozil, zatem pa je prostor zapustil in pobegnil. Osumljenca so policisti na podlagi informacij občanov hitro izsledili nedaleč od kraja storitve kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Koper.