Biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč na petem in šestem mestu na ZOI mladih

Lozana, 14. januarja - Mladi slovenski biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč sta danes navdušili na zimskih olimpijskih igrah mladih na prizorišču Les Tuffes v Premanonu v francoski Juri. Maričeva in Zorčeva sta posamično biatlonsko preizkušnjo deklet v sprintu na šest kilometrov končali na petem in šestem mestu.