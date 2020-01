Pahor začenja posvetovanja o kandidatih za sodnika na Splošnem sodišču EU

Ljubljana, 15. januarja - Predsednik republike Borut Pahor danes začenja uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za mesti sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu. Danes so na vrsti predstavniki SDS, LMŠ, SD, SMC, Levice in NSi. V četrtek pa še SAB, DeSUS in predstavnika narodnih skupnosti.