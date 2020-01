New York, 14. januarja - Indeksa S&P 500 in Nasdaq, ki kotirata na newyorških borzah, sta v začetku današnjega trgovanja sestopila z rekordnih vrednosti, ki sta jih dosegla v ponedeljek. Vlagatelji spremljajo predvsem poslovne rezultate, ki so jih v teh dneh začela objavljati ameriška podjetja.