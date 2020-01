Iz Erbila se je v Nemčijo vrnilo 26 nemških vojakov

Berlin/Ljubljana, 14. januarja - Iz Erbila se je v Nemčijo v preteklih dneh vrnilo 26 od skupaj 120 nemških vojakov, ki so sodelovali v misiji Neomajna odločenost, v kateri so sodelovali tudi slovenski vojaki, so za STA potrdili na slovenskem obrambnem ministrstvu, kjer so bili o tem tudi uradno obveščeni.