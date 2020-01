Milec ostaja pri vijoličastih do 2022

Maribor, 14. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je podaljšal sodelovanje z branilcem Martinom Milcem do poletja 2022, so vijoličasti potrdili na svoji spletni strani. Osemindvajsetletnik je do zdaj zbral 193 nastopov za Maribor, več kot 200 tekem je do zdaj za Štajerce odigralo 34 igralcev.