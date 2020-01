V Metavi pri Mariboru zagorelo v obratu destilarne

Maribor, 14. januarja - V enem od proizvodnih obratov v okolici Maribora je malo po poldnevu prišlo do požara, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Po poročanju spletnega Večera je zagorelo v destilarni podjetja Proesence v Metavi, gasilci pa so medtem s hitrim posredovanjem požar omejili in preprečili, da bi se ogenj razširil na stanovanjski objekt.