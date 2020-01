Nagrajenec Prešernovega sklada Rok Biček: Ko gre zares, ni prostora za blef

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 17. januarja - Režiser Rok Biček bo za dokumentarni film Družina prejel nagrado Prešernovega sklada. V filmu, ki ga je Biček s prekinitvami snemal skoraj deset let, je v ospredju junak-antijunak Matej, fant, ki izhaja iz družine oseb s posebnimi potrebami in išče svojo pot. V ospredju Bičkovega ustvarjalnega zanimanja je človek in njegove zgodbe.