V ljubljanski Operi bodo naznanili Prešernove nagrajence

Ljubljana, 15. januarja - Predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Ira Ratej in njegovi člani bodo danes ob 11. uri v SNG Opera in balet Ljubljana razglasili letošnje prejemnike Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti bodo nagrajencem izročili 7. februarja.