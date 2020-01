V Sežani o pomenu povezovanja v turizmu

Sežana, 14. januarja - Sežanski inkubator je gostil omizje o povezovanju v turizmu. Kot je poudarila državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar, so Brkini in Kras že v očeh povprečnega Slovenca skupni prostor in tako se morajo dojemati sami turistični delavci. Med prednostmi regije je Podlogarjeva navedla turistične znamenitosti in kulinariko.