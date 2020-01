Prekmurski župani protestirajo zaradi zavlačevanja državnih organov pri gradnji vodovoda

Rogašovci, 14. januarja - Župani 12 občin sistema B pomurskega vodovoda razočarani protestirajo, ker se bo gradnja zadnjega dela sistema vodovoda zavlekla in je lahko ogrožena, in to zaradi neenotnih državnih organov, ki so šele po letu dni usklajevanj in zavlačevanj ugotovili, da je za gradnjo potrebna presoja vplivov na okolje.