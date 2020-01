Šabeder s finančnim ministrstvom išče rešitve glede vračanja sanacijskih sredstev

Ljubljana, 14. januarja - Ministra za zdravje in za finance Aleš Šabeder in Andrej Bertoncelj sta danes govorila o položaju, v katerem se je znašlo pet bolnišnic, ki morajo vrniti del sanacijskih sredstev. Šabeder se zaveda, da bi vračilo denarja še poslabšalo finančno stanje in likvidnost nekaterih bolnišnic. Tako verjame, da bodo v kratkem času prišli do rešitve.