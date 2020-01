Kitajska in ZDA bosta podpisali prvi del trgovinskega sporazuma

Washington, 15. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik kitajske vlade Liu He bosta danes v Beli hiši podpisala prvi del sporazuma, ki prinaša vsaj začasno premirje v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko. Skladno z dogovorom naj bi se znižale carine, Kitajska pa naj bi povečala nakupe ameriških kmetijskih in industrijskih izdelkov ter energije.