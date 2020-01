Na Hrvaškem lani skoraj 11 milijonov slovenskih nočitev

Zagreb, 14. januarja - Hrvaška je imela lani še eno rekordno turistično leto, v katerem je zabeležila za pet odstotkov več prihodov turistov in za dva odstotka več nočitev kot v 2019, so danes poudarili pristojni v Zagrebu. Med gosti iz tujine so največ nočitev ustvarili nemški, 21,2 milijona. Tem sledijo Slovenci z 10,9 milijona nočitvami in Avstrijci z 7,8 milijona.