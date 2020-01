Na Dolenjskem dva primera napada na policistko

Novo mesto, 14. januarja - Novomeški policisti so v ponedeljek obravnavali dva primera, v katerih je med postopkom prišlo do napadov na policistko, ki je bila v enem primeru lažje poškodovana. Obakrat vinjeni vpleteni niso upoštevali ukazov policistov, zoper kršitelje pa so morali uporabiti prisilna sredstva, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.