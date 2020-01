Novi dokazi o obljudenosti visokogorja pred več kot 2500 leti

Bohinj, 14. januarja - Arheologi so lani na planini Bošinka v Triglavskem pogorju odkrili nove dokaze, ki pričajo o tem, da je bilo slovensko visokogorje obljudeno že pred več kot 2500 leti. Že v železni dobi so predniki na tem območju pasli živino in iskali železovo rudo, o novih odkritjih pojasnjuje arheologinja Mija Ogrin.