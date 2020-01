V Iranu prve aretacije v povezavi s sestrelitvijo ukrajinskega letala

Teheran, 14. januarja - Iranske oblasti so danes sporočile, da so v povezavi s sestrelitvijo ukrajinskega potniškega letala aretirali nekaj ljudi. Letalo je minuli teden nekaj minut po vzletu s teheranskega letališča po pomoti sestrelila iranska revolucionarna garda, pri čemer je umrlo vseh 176 ljudi na krovu, večinoma iranskih in kanadskih državljanov.