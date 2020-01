V umetnikovem rojstnem Livornu obeležujejo 100-letnico smrti Amadea Modiglianija

Firence, 15. januarja - V rojstnem mestu Amadea Modiglianija Livornu je do 16. februarja na ogled razstava Modigliani in pustolovščina na Montparnassu, ki združuje Modiglianijeva dela in dela predstavnikov pariške šole. V knjižnici na via Ernesto Rossi pa bodo 16. januarja odprli razstavo, ki bo z dokumenti rekonstruirala umetnikovo srednješolsko življenje.