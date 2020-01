V San Franciscu razstava del Mana Raya

San Francisco, 16. januarja - V galeriji Gagosian v San Franciscu je na ogled razstava del ameriškega fotografa Mana Rayja (1890-1976) z naslov The Mysteries of Chateau du De. Vanjo so vključeni njegovi filmi, med drugim istoimenski film Les Mysteres du Chateau du De iz leta 1929, ki dokumentira umetniško zbirko vikonta de Noaillesa v njegovem gradu na jugu Francije.