Kakovost zraka v Melbournu zaradi požarov med najslabšimi na svetu

Melbourne, 14. januarja - Kakovost zraka v Melbournu, drugem največjem mestu v Avstraliji, in ostalih delih zvezne države Viktorija je bila danes med najslabšimi na svetu in je predstavljala veliko tveganje za zdravje. Krivec za to so obsežni gozdni požari, ki še vedno divjajo na vzhodu in sever Viktorije.